Schüsse auf dem Gelände rund um das Weiße Haus in Washington

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender «Al-Arabiya» deuten erste Berichte darauf hin, dass in der Umgebung und im Außenbereich des Weißen Hauses in Washington Schüsse mehrerer Projektile zu hören waren.

CNN berichtete, dass Dutzende Schüsse in der Nähe des Weißen Hauses zu hören waren, woraufhin ein Sicherheitsstatus verhängt und die Gegend abgeriegelt wurde.

Laut diesem Bericht wurden die Kräfte des US-Geheimdienstes in volle Alarmbereitschaft versetzt und der Sicherheitsnotstand ausgerufen.

Auch amerikanische Quellen teilten mit, dass der US-Geheimdienst nach Schüssen in der Gegend die anwesenden Journalisten in den Pressekonferenzraum verlegt habe.