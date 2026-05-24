12 Vergeltungsoperationen der Hisbollah gegen Stellungen und Ausrüstung des zionistischen Regimes

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf das Medienportal „Widerstandskrieg“ berichtet, erklärte die libanesische Hisbollah in einer offiziellen Erklärung, dass sie in 12 separaten Operationen Stellungen, Geräte und Ausrüstung der Armee des zionistischen Regimes im Südlibanon mit Drohnenangriffen angegriffen habe.

Laut dieser Erklärung trafen die Kämpfer des islamischen Widerstands in der ersten Operation ein Militärfahrzeug der israelischen Armee auf der Basis „Ras an-Naqura“ mit einer Drohne.

Die Hisbollah erklärte zudem in ihrer zweiten Operation, dass sie mit einer Kamikazedrohne die Drohnenstörvorrichtung des zionistischen Regimes in der Siedlung „an-Naqura“ präzise getroffen und zerstört habe.

Im gleichen Zusammenhang wurde in der dritten Operation eine Ansammlung von Militärangehörigen der Armee des zionistischen Regimes im Gebiet „Iskanderuna“ in der Siedlung „al-Bayyada“ im Südlibanon zum Ziel eines Drohnenangriffs der Hisbollah.

Die Gruppierung machte keine Angaben zur möglichen Zahl der Verluste unter zionistischen Soldaten.