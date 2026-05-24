Die Armee ist bereit für entschlossenen und umfassenden Widerstand gegen jede Bedrohung und Aggression

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA erklärte die Armee der Islamischen Republik Iran anlässlich des 3. Khordad, des Jahrestages der Befreiung des heldenhaften Khorramschahr, in einer Stellungnahme, sie gedenke dieses Tages, der ein Symbol des Widerstands und der Einheit der iranischen Nation sei, und betonte die Bereitschaft der Armee, jeder Aggression der Feinde entgegenzutreten.