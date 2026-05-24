Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA erklärte die Armee der Islamischen Republik Iran anlässlich des 3. Khordad, des Jahrestages der Befreiung des heldenhaften Khorramschahr, in einer Stellungnahme, sie gedenke dieses Tages, der ein Symbol des Widerstands und der Einheit der iranischen Nation sei, und betonte die Bereitschaft der Armee, jeder Aggression der Feinde entgegenzutreten.
Die Armee ist bereit für entschlossenen und umfassenden Widerstand gegen jede Bedrohung und Aggression
24 Mai 2026 - 12:15
News ID: 1818076
Source: ABNA
Die Armee betonte in einer Erklärung: „Die Armee der Islamischen Republik Iran hat sich mit festem Entschluss und unerschütterlichem Willen bereit gemacht, um jeder Bedrohung und Aggression der Feinde entschlossen und umfassend entgegenzutreten.“
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