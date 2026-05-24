Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA schrieb Ismail Baghai, Sprecher des Außenministeriums unseres Landes, auf seiner persönlichen Seite in einem sozialen Netzwerk, indem er das Felsrelief des Sieges von Schapur I. über den römischen Kaiser teilte: „Die Römer glaubten, Rom sei das Zentrum der Welt; aber die Iraner zerstörten diese Illusion.“

Er fügte hinzu: „Der Feldzug von Marcus Iulius Philippus (Philippus Arabs) nach Osten gegen das Sassanidenreich führte nicht zum Sieg der Römer, sondern endete mit einem Frieden zu den Bedingungen Schapurs I.: Der Kaiser musste sich der Realität beugen.“