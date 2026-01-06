Amir Saeid Iravani verurteilte auf einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates den US-Angriff auf Venezuela aufs Schärfste und bezeichnete ihn als Staatsterrorismus. Er betonte, dass die Drohungen von Trump gegen den Iran eine Verletzung der UN-Charta darstellen. Iravani verwies auf die dokumentierte Geschichte der US-Interventionen, einschließlich der Unterstützung des israelischen Regimes während des Konflikts im Juni 2025, der zum Tod von Zivilisten führte.
Die USA behaupten heuchlerisch, das iranische Volk zu unterstützen, während sie falsche Tränen vergießen.
Der iranische UN-Botschafter sagte: „Die USA behaupten, das iranische Volk zu unterstützen, haben aber gleichzeitig eine klare Geschichte der Einmischung und einseitiger Zwangsmaßnahmen gegen das Land.“
