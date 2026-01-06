Die USA behaupten heuchlerisch, das iranische Volk zu unterstützen, während sie falsche Tränen vergießen.

Amir Saeid Iravani verurteilte auf einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates den US-Angriff auf Venezuela aufs Schärfste und bezeichnete ihn als Staatsterrorismus. Er betonte, dass die Drohungen von Trump gegen den Iran eine Verletzung der UN-Charta darstellen. Iravani verwies auf die dokumentierte Geschichte der US-Interventionen, einschließlich der Unterstützung des israelischen Regimes während des Konflikts im Juni 2025, der zum Tod von Zivilisten führte.