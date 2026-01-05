  1. Home
Generalmajor Mussawi: Die Polizei wird mit Unterstützung des Volkes die Unruhestifter in ihre Schranken weisen

5 Januar 2026 - 09:48
Der Chef des Generalstabs der Streitkräfte sagte: „Die Polizei (FARAJA) wird mit Hilfe des Volkes die Randalierer zur Vernunft bringen. Die Iraner werden mit ihrem revolutionären Verhalten denjenigen einen Schlag versetzen, die nicht höflich mit dieser Nation sprechen.“

Laut der Nachrichtenagentur ABNA sagte Generalmajor Seyyed Abdolrahim Mussawi vor Polizeikommandanten: „Der Fokus der USA und des zionistischen Regimes liegt auf der Schaffung von Unruhen durch Soft-War-Instrumente, um die Niederlage im aufgezwungenen 12-Tage-Krieg auszugleichen.“

Er fuhr fort: „Als die USA und das zionistische Regime von ihrer fruchtlosen Aggression enttäuscht waren, setzten sie einen Plan unter Nutzung von psychologischer Kriegsführung und wirtschaftlichem Druck auf die Agenda, um die Sicherheit des Landes zu stören.“

