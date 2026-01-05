Generalmajor Mussawi: Die Polizei wird mit Unterstützung des Volkes die Unruhestifter in ihre Schranken weisen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA sagte Generalmajor Seyyed Abdolrahim Mussawi vor Polizeikommandanten: „Der Fokus der USA und des zionistischen Regimes liegt auf der Schaffung von Unruhen durch Soft-War-Instrumente, um die Niederlage im aufgezwungenen 12-Tage-Krieg auszugleichen.“

Er fuhr fort: „Als die USA und das zionistische Regime von ihrer fruchtlosen Aggression enttäuscht waren, setzten sie einen Plan unter Nutzung von psychologischer Kriegsführung und wirtschaftlichem Druck auf die Agenda, um die Sicherheit des Landes zu stören.“