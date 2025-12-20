Hakim: Irak kann das „geopolitische Erdbeben“ der Region durch interne Einheit überwinden

Laut ABNA betonte Sayyid Ammar al-Hakim in seiner Rede zum Jahrestag des Martyriums von Ayatollah Sayyid Mohammad Baqir al-Hakim die Treue zum intellektuellen Projekt des „Märtyrers des Mihrab“. Er beschrieb diesen Anlass als Gelegenheit, Prioritäten zu setzen und den Weg des nationalen Staatsaufbaus im Irak zu korrigieren.

Er erklärte, dass der Irak kurz vor der Bildung einer nationalen Regierung stehe, die auf Wahlergebnissen und rechtlichen Rahmenbedingungen basiere. Hakim bezeichnete die Wirtschaft als „die wahre Schlacht um die Souveränität“ und nannte Industrie, Landwirtschaft und Technologie als Säulen der nationalen Sicherheit.

In Bezug auf die Außenpolitik stellte er klar: „Der Irak wird weder ein Schlachtfeld für andere noch ein Briefkasten für Nachrichten oder eine Kontaktlinie im Namen Dritter sein.“ Er warnte, dass das Schicksal der Region entweder in Einheit oder in Spaltung liege, wobei Reue im Falle einer Spaltung zu spät käme.