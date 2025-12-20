Reaktion des Jolani-Regimes auf die US-Bombardierung Dutzender Ziele in Syrien

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf das syrische Fernsehen behauptete das dem Jolani-Regime unterstehende Außenministerium, dass Damaskus dem Kampf gegen die Terrororganisation IS und der Ausweitung militärischer Operationen gegen sie verpflichtet sei.

In einer Erklärung zu den US-Angriffen hieß es, dass die Beteiligung der US-Streitkräfte und der internationalen Koalition am Krieg gegen den Terrorismus „notwendig“ sei.

In der Erklärung heißt es: „Damaskus spricht den Familien der syrischen und US-amerikanischen Soldaten, die in den letzten Tagen bei Terroranschlägen in Palmyra getötet wurden, sein Beileid aus. Syrien setzt seine Bemühungen fort, sicherzustellen, dass es in diesem Land keinen sicheren Hafen für den IS gibt. Wir rufen die USA und die internationale Koalition auf, diese Bemühungen im Kampf gegen den Terrorismus zu unterstützen.“

Der Sender „Fox News“ gab bekannt, dass US-Kampfjets seit heute Morgen Dutzende von Luftangriffen gegen IS-Stellungen in Syrien durchgeführt haben.