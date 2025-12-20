  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Westasien & Nahost

Drohbotschaft von Handala gegen zionistische Beamte; neue Ziele identifiziert

20 Dezember 2025 - 08:59
News ID: 1763727
Source: ABNA
Drohbotschaft von Handala gegen zionistische Beamte; neue Ziele identifiziert

Die Hackergruppe „Handala“ hat eine Nachricht veröffentlicht, in der sie eine Liste neuer Ziele für Cyberangriffe gegen prominente zionistische Persönlichkeiten vorstellt.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Al-Youm berichtete die israelische Website Walla, dass die bekannte Hackergruppe „Handala“ eine Nachricht mit dem Titel „Der Tag der Abrechnung erwartet die Kindermörder“ veröffentlicht hat.

In dieser an die Bewohner der besetzten Gebiete gerichteten Botschaft heißt es: „Es muss verstanden werden, dass der einzige Weg zu einem dauerhaften und gerechten Frieden die Durchführung freier Wahlen unter Beteiligung aller Bewohner des Heiligen Landes – Muslime, Juden und Christen – ohne die Anwesenheit extremistischer Gruppen und Kindermörder ist. Da Chanukka näher rückt, möchten wir wissen, an welchen Informationen über welche zionistischen Beamten Sie interessiert sind.“

Handala nannte unter anderem Itamar Ben-Gvir (Minister für nationale Sicherheit), Benny Gantz (ehemaliger Minister), Tally Gotliv (Knesset-Abgeordnete) und Joaw Galant (ehemaliger Verteidigungsminister).

Your Comment

You are replying to: .
captcha