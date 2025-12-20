Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Al-Youm berichtete die israelische Website Walla, dass die bekannte Hackergruppe „Handala“ eine Nachricht mit dem Titel „Der Tag der Abrechnung erwartet die Kindermörder“ veröffentlicht hat.

In dieser an die Bewohner der besetzten Gebiete gerichteten Botschaft heißt es: „Es muss verstanden werden, dass der einzige Weg zu einem dauerhaften und gerechten Frieden die Durchführung freier Wahlen unter Beteiligung aller Bewohner des Heiligen Landes – Muslime, Juden und Christen – ohne die Anwesenheit extremistischer Gruppen und Kindermörder ist. Da Chanukka näher rückt, möchten wir wissen, an welchen Informationen über welche zionistischen Beamten Sie interessiert sind.“

Handala nannte unter anderem Itamar Ben-Gvir (Minister für nationale Sicherheit), Benny Gantz (ehemaliger Minister), Tally Gotliv (Knesset-Abgeordnete) und Joaw Galant (ehemaliger Verteidigungsminister).