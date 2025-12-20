Naftali Bennett: Schwierige Momente erwarten uns

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen veröffentlichten israelische Medien Bennetts Reaktion auf die Nachricht, dass die Hackergruppe „Handala“ sein Telefon infiltriert habe.

Bennett sagte in einer Erklärung nach dem Vorfall: „Ich wusste, dass es nicht einfach sein würde, und ich weiß, dass uns noch schwierige Momente bevorstehen.“

Zuvor berichtete die israelische Zeitung „Ma'ariv“ unter Berufung auf den Analysten Avi Ashkenazi: „Mit dem Eindringen der Hackergruppe 'Handala' in das Mobiltelefon von Naftali Bennett ist es Iran zweifellos gelungen, Israel und insbesondere den Inlandsgeheimdienst in eine schwierige Lage zu bringen.“

Ashkenazi erklärte: „Naftali Bennett wird von der Einheit 730 des Schin Bet geschützt. Der Versuch des Schin Bet, sich von diesem Skandal zu distanzieren, funktioniert nicht. Das Ergebnis ist, dass der Schin Bet unter der Leitung von David Zini versagt hat. Das Problem ist nicht nur Bennetts Telefon; die Angelegenheit ist viel weitreichender.“