Von Trump unterstützter Kandidat wahrscheinlicher Sieger der Wahlen in Honduras

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Reuters wurde die Bekanntgabe der Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen in Honduras vom 30. November nach einer dreitägigen Pause wieder aufgenommen, und die neuesten Daten zeigen, dass Nasry Asfura, der rechte Kandidat der Nationalen Partei und unterstützt von US-Präsident Donald Trump, weiterhin mit einem knappen Vorsprung führt.

Der Nationale Wahlrat von Honduras gab die Auszählung von 97 Prozent der Stimmen bekannt und erklärte Asfura mit 40 Prozent der Stimmen zum Wahlsieger. Er liegt etwa 42.100 Stimmen vor seinem engsten Rivalen.

Salvador Nasralla, ein Fernsehmoderator und gemäßigter Kandidat, der dreimal an Präsidentschaftswahlen teilgenommen hat, liegt mit 39 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz. Die beiden Kandidaten hatten sich in den letzten Tagen mehrmals gegenseitig den ersten Platz abgenommen, aber am Montagabend vergrößerte sich der Stimmenvorsprung von Asfura leicht.

Rixi Moncada, die Kandidatin der regierenden "Libre"-Partei (Freiheit) und ehemalige Ministerin in der linksgerichteten Regierung des Landes, liegt mit 19 Prozent der Stimmen auf dem dritten Platz.

Die Wahlen in Honduras erfolgen in einer einzigen Runde, und die Person, die die meisten Stimmen erhält, wird Präsident.

Die Stimmenauszählung wurde am Freitag gestoppt, als nur 88 Prozent der Stimmen ausgezählt waren. Der Nationale Wahlrat erklärte, dass etwa 16 Prozent der Daten aus den Protokollen der Wahllokale widersprüchlich seien und überprüft werden müssten.

Diese Entwicklungen ereignen sich zeitgleich damit, dass die Staatsanwaltschaft von Honduras einen internationalen Haftbefehl gegen den ehemaligen Präsidenten Juan Orlando Hernández erlassen hat, der kürzlich durch eine Begnadigung von Trump aus einem US-Gefängnis freigelassen wurde; ein Umstand, der die Spannung in der Wahlatmosphäre des Landes verschärft hat.