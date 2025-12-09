Anhaltende Verbrechen des zionistischen Regimes in Gaza und im Westjordanland

Laut der Nachrichtenagentur Abna setzt das zionistische Regime trotz der Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens in Gaza seine Verbrechen in diesem Küstenstreifen fort und wendet weiterhin eine Politik der Unterdrückung und Gewalt gegen die palästinensischen Bewohner des Westjordanlandes an.

Umfangreiche Angriffe der zionistischen Besatzungsarmee auf das Westjordanland

In diesem Zusammenhang berichtete das Palästinensische Informationszentrum, dass das Westjordanland seit den frühen Morgenstunden heute Zeuge massiver Razzien durch die israelischen Besatzer war. Diese Angriffe dauerten gleichzeitig von Jericho im Osten bis Hebron im Süden und von Nablus bis Dschenin und Tubas an.

Lokalen Quellen zufolge begannen die zionistischen Streitkräfte ihre Operationen mit einem Überfall auf das Aqabat Jabr Lager in Jericho und zielten dann auf Ain Yabrud nordöstlich von Ramallah und Beit Furik östlich von Nablus. Anschließend stürmten zionistische Soldaten Beit Rima und Tubas und belagerten und durchsuchten mehrere Wohngebäude in Tammun.

Die Armee des zionistischen Regimes griff gleichzeitig Beit Ummar im Norden von Hebron und Adh-Dhahiriya im Süden dieser Stadt an, und es kam auch zu Zusammenstößen im Al-Fara'a Lager. In Beit Fajjar und Al-Manshiya südlich von Bethlehem dauerten die Hausdurchsuchungen mehrere Stunden.

Auch im Norden des Westjordanlandes stürmten israelische Kräfte Burqin, Rummana, Arraba und Burqa und nahmen eine Reihe von Bürgern fest. Lokale Quellen gaben an, dass in Beit Ummar ein palästinensisches Kind festgenommen wurde.

Anhaltende Angriffe des zionistischen Regimes auf Gaza in den letzten Stunden

In den letzten Stunden hat die zionistische Armee, in Fortsetzung der Waffenstillstandsverletzung, eine neue Welle massiver Angriffe in verschiedenen Gebieten des Gazastreifens durchgeführt.

Im Süden von Rafah wurde starkes Feuer von israelischen Militärfahrzeugen gemeldet, und Kampfflugzeuge führten mehrere intensive Angriffe auf diese Stadt durch.

Im Osten von Gaza-Stadt, einschließlich der Bagdad-Straße im Stadtteil Shujaiya, sprengte die zionistische Armee ein mit Sprengstoff beladenes gepanzertes Fahrzeug.

In den Stadtteilen At-Tuffah und Az-Zeitoun haben Kampfflugzeuge des zionistischen Regimes mehrmals die östlichen Gebiete dieser beiden Stadtteile angegriffen.

Schwerer Beschuss durch zionistische Waffen hält östlich von Khan Yunis an, und die zionistische Armee sprengte mehrere Wohngebäude östlich von Khan Yunis.

Auch israelische Kriegsschiffe feuerten massiv in den Küstengewässern von Khan Yunis. Andererseits wurden mindestens drei aufeinanderfolgende Luftangriffe in den östlichen Gebieten von Gaza-Stadt registriert.