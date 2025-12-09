Warnung vor einem versteckten Krieg zwischen Saudi-Arabien und den VAE um den Jemen

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Maalomah betonte Nabil Al-Hada, Leiter eines im Bereich der Menschenrechte im Jemen tätigen Zentrums, dass sich der versteckte Krieg zwischen Saudi-Arabien und den VAE um den Jemen verschärft habe. Was im Jemen geschieht, sei kein Bürgerkrieg, sondern ein Feld zur Begleichung regionaler Rechnungen.

Er fügte hinzu: Die VAE versuchen, ihre Stellung auf den strategischen Inseln des Jemen zu festigen, während Saudi-Arabien danach strebt, seinen Einfluss in Hadramaut auszudehnen. Dieser Prozess vollzieht sich im Rahmen eines langjährigen Einflusskrieges zwischen den beiden Parteien.

Al-Hada erklärte: Die Koalition, die Saudi-Arabien und die VAE gegen den Jemen ins Leben gerufen haben, ist gescheitert. Die Realitäten vor Ort haben gezeigt, dass dieses Land sich nicht einmal vor sogenannten Supermächten wie Amerika beugt. Wie kann es sich also einem begrenzten regionalen Einfluss ergeben?

Er stellte klar: Der Jemen hat dem Eingreifen der USA und den Drohungen Israels standgehalten, daher ist es unlogisch, dass dieses Land vor Saudi-Arabien und den VAE kapituliert. Sie stehen an einer Front mit dem zionistischen Regime.