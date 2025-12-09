Reporter ohne Grenzen: Israel ist der schlimmste Feind von Journalisten

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Mayadeen, während der Name dieses Regimes seit Beginn des Krieges und des Völkermords gegen den Gazastreifen wiederholt an der Spitze der Verletzer der Rechte von Journalisten und Medienschaffenden stand, gab Reporter ohne Grenzen in einem Bericht über die Tötung von Journalisten weltweit, der heute veröffentlicht wurde, bekannt, dass 60 Journalisten im Laufe eines Jahres weltweit bei der Ausübung ihrer Pflichten oder aufgrund der Natur ihrer Arbeit getötet wurden, wobei fast die Hälfte von ihnen im Gazastreifen durch die israelische Armee ermordet wurde.

Reporter ohne Grenzen betonte: Die Zahl der Journalisten, die zwischen dem 1. Dezember 2024 und dem 1. Dezember 2025 getötet wurden, ist aufgrund der kriminellen Handlungen bewaffneter Kräfte, sowohl regulärer als auch irregulärer, und organisierter Kriminalitätsbanden gestiegen, und tatsächlich sterben Journalisten nicht, sondern sie werden getötet.

Anne Bocandé, Chefredakteurin von Reporter ohne Grenzen, sagte, diese Situation sei das Ergebnis der Verbreitung von Hass gegen Journalisten sowie der Straflosigkeit. Die eigentliche Herausforderung heute besteht darin, dass sich Regierungen wieder auf den Schutz von Journalisten konzentrieren und sie nicht ins Visier nehmen.

Die internationale Organisation stufte das zionistische Regime in ihrem Bericht weiter als den größten Feind von Medienschaffenden ein und betonte: Die israelische Armee ist der schlimmste Feind von Journalisten und hat in den letzten 12 Monaten 29 Mitarbeiter des Mediensektors bei der Ausübung ihrer Pflichten in den palästinensischen Gebieten getötet. Darüber hinaus wurden seit Oktober 2023, zeitgleich mit dem Beginn des Gaza-Krieges, mindestens 220 Medienschaffende in dieser Region getötet.

Die Chefredakteurin von Reporter ohne Grenzen erklärte: Diejenigen, die Verbrechen gegen Medienschaffende begehen, versuchen, diese zu verleumden, um ihre eigenen Verbrechen zu rechtfertigen. Tatsächlich gibt es keine "verirrten Kugeln"; Journalisten werden vorsätzlich ins Visier genommen, weil sie der Welt die Wahrheit berichten.