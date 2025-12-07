Unmittelbar bevorstehendes Treffen der Hisbollah mit dem Gesandten des Papstes im Libanon

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA, unter Berufung auf Al Ahed, betonte Ali Fayyad, Mitglied der der libanesischen Hisbollah angeschlossenen Fraktion „Treue zum Widerstand“, dass die Kommunikation zwischen den beiden Seiten nach der Botschaft der Partei an den Papst während dessen Besuch im Libanon fortgesetzt werde, wobei man sich auf seine Rolle im Widerstand gegen Unterdrückung und Aggression der zionistischen Besatzer gegen das Land stütze.

Er fügte hinzu: „Es soll ein Treffen zwischen Vertretern der Hisbollah und dem Gesandten des Papstes im Libanon stattfinden. Zuvor hatte der Gesandte des Papstes in diesem Land angekündigt, er werde ihm die Botschaft der Hisbollah übermitteln, und nach Abschluss der Reise des Papstes werde ein Treffen stattfinden.“

Fayyad erklärte: „Die Hisbollah bekräftigt ihre Prinzipien des friedlichen Zusammenlebens der Menschen im Libanon und ihrer Einheit, sowie die Präsenz der Christen in diesem Land. Wir fordern den Vatikan auf, angesichts der anhaltenden Aggressionen des zionistischen Regimes und des Drucks auf dieses Land an der Seite des Libanon zu stehen.“