Katar: Jede Eskalation mit Iran würde alle Länder der Region betreffen

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA, unter Berufung auf Al Jazeera, betonte der katarische Premierminister Muhammad bin Abdulrahman Al Thani in seiner heutigen Rede: „Es gibt derzeit keine diplomatischen Bemühungen, um das iranische Atomdossier zu lösen. Jede Eskalation mit Iran hätte Konsequenzen und Auswirkungen auf die Länder der Region.“

Er fügte hinzu: „Unsere Beziehungen zur Hamas reichen 13 Jahre zurück, auf Wunsch der USA. Aufgrund dieser Beziehungen waren wir Kritik und Angriffen ausgesetzt. Unsere Verbindung zur Hamas führte zur Vereinbarung eines Waffenstillstands in Gaza und zur Freilassung von Gefangenen. Unsere Unterstützung galt den Bewohnern des Gazastreifens, nicht der Hamas-Bewegung. Die Behauptung, Katar würde die Hamas finanziell unterstützen, ist unbegründet.“

Muhammad bin Abdulrahman Al Thani erklärte: „Der Angriff auf ein vermittelndes Land durch eine der Konfliktparteien ist unmoralisch und sinnlos. Der Angriff Israels auf Doha erfolgte, während wir versuchten, die Hamas davon zu überzeugen, das Waffenstillstandsabkommen anzunehmen.“

Er fuhr fort: „Wir werden unsere Unterstützung für das palästinensische Volk fortsetzen, aber wir werden niemals wieder aufbauen, was andere zerstört haben. Die Bewohner von Gaza wollen ihr Land nicht verlassen, und niemand kann sie dazu zwingen.“