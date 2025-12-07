Generalmajor Pakpour: Der hybride Krieg des Feindes scheiterte aufgrund des nationalen Zusammenhalts und der Weitsicht der Führung

Laut einem Bericht des ABNA-Korrespondenten erklärte Generalmajor Mohammad Pakpour heute Morgen auf der Konferenz „Soldaten der Ära der Erscheinung“, die anlässlich des Studententages und zum Gedenken an die studentischen Märtyrer der Imam Hussein (AS) Universität stattfand: „Der Feind hatte geplant, dass nach der Bombardierung militärischer Zentren und dem Märtyrertod hochrangiger Kommandeure am dritten Tag des Krieges bewaffnete Elemente gleichzeitig über die Grenzen eindringen und durch die Aktivierung interner Elemente einen landesweiten Aufstand auslösen und das Land zum Zusammenbruch bringen würden.“

Er fügte hinzu: „Netanjahu erklärte am dritten Tag des Krieges offen: 'Wir haben mit der Arbeit begonnen, und das iranische Volk muss seine Pflicht bestimmen', aber die iranische Nation hat mit beispielhaftem Zusammenhalt und entschlossener Unterstützung der Streitkräfte seine und die Pflicht seiner Unterstützer bestimmt.“

Der Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden verwies auf den Märtyrertod der hochrangigen Kommandeure Salamī, Rashīd, Bāgherī und Hājīzādeh und bemerkte: „Der Feind glaubte, dass der Märtyrertod dieser Kommandeure zu einem Zusammenbruch in der Verteidigungs- und Operationsstruktur des Iran führen würde, aber der Oberste Befehlshaber der Streitkräfte ernannte innerhalb weniger Stunden Nachfolger, und das entstandene Vakuum wurde sofort behoben.“

Generalmajor Pakpour erklärte: „Nur zwei Stunden nach meiner Ernennung zum Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden begann eine schwere Gegenoperation. Der Feind erwartete eine Antwort des Iran mit weniger als zehn Raketen, aber am Abend des ersten Tages wurden schwere Wellen von Drohnen und Raketen abgefeuert, und in den folgenden Tagen wurden präzisere und vernichtendere Operationen fortgesetzt.“

Er verwies auf den Angriff der USA auf die Anlagen in Natanz und Fordo in den letzten Kriegstagen und sagte: „Bevor wir auf die US-Stützpunkte reagierten, vermittelten viele Länder, um die Maßnahmen des Iran zu verhindern, aber wir erklärten, dass wir für jede auf den Iran abgeworfene Bombe Raketen auf die US-Stützpunkte abfeuern würden, und wir haben es getan. Die al-Udeid Air Base, der wichtigste US-Luftwaffenstützpunkt in der Region, wurde von 14 Raketen getroffen.“

Der Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden betonte: „Einige Stunden nach dieser Operation kündigten die Amerikaner an, dass sie auch aufhören würden, wenn der Iran nicht mehr schießt. Auf diese Weise wurde der gemeinsame Plan der USA und des zionistischen Regimes vollständig zunichte gemacht, und der hybride Krieg des Feindes scheiterte vollständig.“