USA geben Scheitern der Washingtoner Schritte gegen irakische Widerstandsgruppen zu

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Rudaw räumte der Sprecher des US-Außenministeriums das Scheitern der Bemühungen Washingtons gegen den Widerstand im Irak ein.

Er äußerte seine Enttäuschung darüber, dass die irakische Regierung dem Druck des Weißen Hauses, die Vermögenswerte der Hisbollah und von Ansar Allah zu sperren, nicht nachgegeben hat.

Er behauptete, die USA erwarteten von Bagdad, dass es praktische Maßnahmen gegen die bewaffneten Gruppen (Widerstandsgruppen) ergreife.

Der Sprecher des US-Außenministeriums sagte: „Wir sind enttäuscht über den Rückzieher des Irak von der Entscheidung, die Vermögenswerte der libanesischen Hisbollah und der Huthi (Ansar Allah im Jemen) zu sperren.“

Er behauptete: „Diese Gruppen sind gefährlich für die Region und die Welt, und alle Länder müssen sicherstellen, dass ihr Territorium nicht von diesen Gruppen für Trainingszwecke, Geldsammlungen, den Erwerb von Waffen oder die Durchführung von Anschlägen genutzt wird.“

Der Sprecher des US-Außenministeriums sprach von einem anhaltenden Druck Washingtons auf den Irak, die Widerstandsgruppen einzuschränken, und behauptete, diese Gruppen stellten eine Gefahr für die Interessen der USA und des Irak dar.