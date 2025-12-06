Ägypten betont Unterstützung für den Libanon bei der Beendigung zionistischer Aggressionen

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Website Al-Nashra betonte der ägyptische Außenminister Badr Abdel Ati angesichts der jüngsten Entwicklungen im Libanon, insbesondere der Kontroversen um die Ernennung eines Diplomaten des Landes zum Leiter der libanesischen Delegation im Mechanismus-Komitee (zur Überwachung der Umsetzung des Waffenstillstands), die Unterstützung Kairos für jeden Weg, der zur Deeskalation führt.

Der ägyptische Außenminister erklärte im Gespräch mit dem libanesischen Sender LBCI: „Wir unterstützen jeden diplomatischen und politischen Weg, der die Gefahr einer Aggression gegen den Libanon beseitigt und zu Stabilität führt.“

Er fügte hinzu: „Es gibt ein Waffenstillstandsabkommen zwischen dem Libanon und Tel Aviv, das letztes Jahr unterzeichnet wurde und dessen Bestimmungen der Libanon vollständig eingehalten hat.“

Dieser ägyptische Beamte betonte: „Die libanesische Seite nimmt die Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens völlig ernst, und wir arbeiten mit der amerikanischen Seite zusammen, um die Spannungen abzubauen und uns auf den diplomatischen Weg zur Unterstützung des Regierungsplans zu konzentrieren.“

Es ist bemerkenswert, dass Ägypten seit einigen Monaten unter direkter Anstiftung der USA in die Libanon-Frage involviert ist. Obwohl es zuvor einen Plan zur Behandlung der Waffenfrage im Libanon unter dem Titel „Verzicht der Hisbollah auf den Einsatz ihrer Waffen“ vorgelegt hatte, nahm Kairo letzte Woche einen drohenden Ton gegenüber den Libanesen an, und die ägyptische Delegation im Libanon warnte das Land, dass im Falle der Nichterfüllung der Forderungen der USA und Israels, insbesondere hinsichtlich der Entwaffnung der Hisbollah, ein gefährliches Szenario gegen den Libanon entworfen werde.

Die neue Erklärung des ägyptischen Außenministers und seine Betonung der Unterstützung des Libanon erfolgten jedoch, nachdem die libanesische Präsidentschaft Ende letzter Woche Simon Karam, den ehemaligen Botschafter des Landes in den USA, zum Leiter der libanesischen Delegation bei den Sitzungen des Komitees zur Überwachung der Umsetzung des Waffenstillstands ernannt hatte.

Die Ernennung einer zivilen Persönlichkeit zum Leiter der libanesischen Delegation bei den Sitzungen des besagten Komitees war mit vielen Kontroversen verbunden, und insbesondere die Zionisten versuchten, dies als Teil der Normalisierung der Beziehungen zu propagieren.

Libanesische Quellen berichteten, dass die Delegation des Landes bei der Sitzung am vergangenen Mittwoch an dem Grundsatz festhielt, nicht direkt mit dem Feind zu verhandeln.

Die genannten Quellen sagten: „Auch die Anwesenheit einer zivilen Persönlichkeit, nämlich Simon Karam, in der libanesischen Delegation ist keine überraschende oder unerwartete Angelegenheit, da amerikanische Beamte seit letztem Oktober über die Zustimmung der libanesischen Behörden zur Anwesenheit von Zivilisten in der Delegation des Landes und zur Ausweitung der Arbeit des Komitees zur Überwachung der Umsetzung des Waffenstillstands auf technische Fragen wie die Freilassung libanesischer Gefangener und die Grenzziehung informiert hatten.“

Benjamin Netanjahu, der Premierminister des Besatzungsregimes, behauptete, dass „diese Sitzung zu einer Einigung über die Ausarbeitung von Ideen zur Steigerung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen dem Libanon und Israel nach der Entwaffnung der Hisbollah führte.“

Als Reaktion auf diese Behauptungen Netanjahus verurteilte eine prominente libanesische Quelle in einem Gespräch mit der Zeitung Al-Jumhuriya diese Behauptungen und sagte, dass bei der Sitzung des Mechanismus-Komitees weder direkte politische noch wirtschaftliche Verhandlungen oder Schritte zur Normalisierung der Beziehungen mit Tel Aviv stattgefunden hätten und die Ernennung eines zivilen Leiters für die libanesische Delegation nicht bedeute, den Forderungen der Zionisten nachzugeben.