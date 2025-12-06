Neueste Statistik der Märtyrer und Verletzten der Angriffe des zionistischen Regimes auf Gaza

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Shehab veröffentlichte das palästinensische Gesundheitsministerium im Gazastreifen eine neue Erklärung mit den neuesten Statistiken zu Märtyrern und Verletzten der Angriffe der Armee des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen seit dem 7. Oktober letzten Jahres.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums im Gazastreifen sind seit dem 7. Oktober 2023 bis zu diesem Zeitpunkt 70.354 Menschen infolge der Angriffe der Armee des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen ums Leben gekommen.

Diese palästinensische Gesundheitseinrichtung erklärte außerdem, dass die Gesamtzahl der Verletzten durch die Angriffe der Armee des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen seit Beginn des Krieges in diesem Gebiet 171.030 Menschen erreicht hat.

Das Ministerium gab bekannt, dass in den letzten 48 Stunden auch die Leichen von 6 Märtyrern in Krankenhäuser gebracht wurden. Eine Person ist vor Kurzem bei den Angriffen des zionistischen Regimes ums Leben gekommen. Die Leichen von 5 Märtyrern wurden aus den Trümmern geborgen. 15 Personen wurden in diesem Zeitraum ebenfalls verletzt.

Tausende weitere Menschen werden im Gazastreifen noch vermisst und liegen unter den Trümmern.

Seit der Verhängung des Waffenstillstands am 11. Oktober 2025 wurden bisher 367 Menschen getötet und weitere 953 verletzt. Außerdem wurden in diesem Zeitraum die Leichen von 624 Märtyrern aus den Trümmern geborgen.