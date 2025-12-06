Luftangriffe der Besatzer auf Gaza-Stadt und anhaltende Verletzung des Waffenstillstands

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Shehab berichteten Nachrichtenquellen über die anhaltenden Angriffe des zionistischen Regimes auf Gaza und die Verletzung des Waffenstillstands durch die Besatzer.

Diese Quellen gaben bekannt, dass das zionistische Regime Quadrocopter eingesetzt hat, um die Häuser palästinensischer Bürger im Viertel Al-Shujaiya in Gaza-Stadt zu beschießen.

Berichte über mögliche Opfer dieses Verbrechens und der Verletzung des Waffenstillstands liegen noch nicht vor.

Andererseits berichteten medizinische Quellen über den Märtyrertod von 4 Palästinensern bei den heutigen Angriffen der Besatzungsarmee des zionistischen Regimes.

Quellen im Shifa-Krankenhaus in Gaza erklärten, dass 3 Personen außerhalb der „Gelben Linie“ in Beit Lahia im Norden des Streifens von zionistischen Soldaten erschossen wurden.

Einige Quellen berichteten auch über den Märtyrertod einer Person in Dschabalia im Norden des Gazastreifens durch die Kugeln israelischer Besatzer. Mehrere weitere Personen wurden bei den Angriffen der israelischen Besatzer verletzt.

Der Al Jazeera-Korrespondent berichtete ebenfalls, dass der Prozess der Sprengung und Zerstörung palästinensischer Häuser in Gebieten von Rafah im Süden des Gazastreifens weiterhin andauert.