Fidan: Wir fordern einen Waffenstillstand in der Ukraine und in Gaza

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Anadolu sagte der türkische Außenminister Hakan Fidan heute, Samstag, beim Doha-Forum: Die Türkei sei bereit, ihren Beitrag zu den Friedensbemühungen für Gaza zu leisten. Wir sind bereit, die Friedensbemühungen, die derzeit im Gange sind, zu unterstützen.

Der türkische Außenminister verwies auf die zahlreichen Herausforderungen in der eurasischen Region und bemerkte: Es werden Anstrengungen unternommen, um die Lage in der Ukraine, in Gaza und in Syrien zu verbessern. Ankara fordert einen Waffenstillstand in der Ukraine und in Gaza.

Auf die Frage nach der Möglichkeit der Entsendung von Truppen nach Gaza antwortete er: Die Türkei ist bereit, ihre Rolle zu spielen. Wir sind bereit, die Friedensbemühungen zu unterstützen, die derzeit im Gange sind, und natürlich unterstützen alle diesen Prozess.

Fidan erwähnte die laufenden Diskussionen über eine „Internationale Stabilisierungstruppe“ und sagte: Die Art der Umsetzung, die spezifische Mission und der Rahmen der Regeln werden noch erörtert. Man müsse hinsichtlich der Mission dieser Truppe realistisch sein und die Feinheiten beachten, da es besondere Realitäten vor Ort gebe.

Zur russisch-ukrainischen Krieg sagte Fidan auch: Europa scheint in Abwesenheit der Vereinigten Staaten kreativere und flexiblere Lösungen zu benötigen. Meiner Meinung nach besteht der einzig realistische Weg, diesen Krieg zu beenden, darin, die Parteien zu Friedensverhandlungen zu bewegen und sie gegebenenfalls unter Druck zu setzen. Natürlich werden die Verhandlungen derzeit fortgesetzt.