Die USA geben das Scheitern des Projekts zum Regimewechsel im Iran zu

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Sputnik behauptete Tom Barrack, Trumps Sondergesandter für Syrien, in einem Interview mit der Zeitschrift National, dass Donald Trump und der US-Außenminister Marco Rubio keinen Prozess zum Regimewechsel im Iran unterstützen, sondern regionale Lösungen anstreben.

Er gab die interventionistischen Bemühungen der USA im Iran zu und sagte, Washington habe zweimal versucht, das Regime im Iran zu ändern, sei jedoch gescheitert. Barrack sagte, diese Angelegenheiten sollten den Ländern der Region überlassen werden, da dies ein klügerer Schritt sei.

Barrack behauptete, die US-Regierung sei daran interessiert, eine Einigung mit Teheran zu erzielen. Gleichzeitig stellte er eine Vorbedingung für ein Abkommen mit Iran auf und sagte, Teheran müsse Ernsthaftigkeit zeigen und die Unterstützung seiner regionalen Kräfte einstellen.

Bezüglich Syrien sagte er, die USA sähen eine echte Chance für ein Abkommen zwischen Damaskus und dem zionistischen Regime über Grenzen und sichere Zonen und danach eine Bewegung hin zur Normalisierung der Beziehungen.

Barrack fügte hinzu, die Erfahrung im Irak sei eine der gescheiterten Erfahrungen der USA und dürfe sich nicht wiederholen. Die Intervention in diesem Land endete mit der Tötung Hunderttausender Menschen und dem Abzug aus dem Irak. Washington setzte im Irak ein föderales Modell um: eine Zentralregierung in Bagdad und ein kurdisches Regime in der ölreichen Region. Diese Maßnahmen führten zur Zersplitterung, wie es im ehemaligen Jugoslawien der Fall war. Die USA gaben drei Billionen Dollar aus und waren 20 Jahre lang in eine katastrophale historische Periode involviert, blieben aber ohne Erfolg.

Er sagte, dass Iran nach den Entwicklungen in der Region große Standhaftigkeit in Bezug auf Irak sowie Hisbollah, Hamas und Jemen zeige.