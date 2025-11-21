US-Beamter: Die Zeit ist reif, den Krieg in der Ukraine zu beenden

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera sagte der US-Vertreter im UN-Sicherheitsrat: „Ich hoffe, wir sind uns alle einig, dass der Ukraine-Krieg nicht durch eine militärische Lösung beendet wird.“

Er fügte hinzu: „Die Kosten, die alle Seiten im Ukraine-Krieg tragen, sind verheerend, und die Zeit ist reif, diesen Krieg zu beenden.“

Der US-Beamte erklärte: „Wir werden der Ukraine weiterhin Waffen zur Selbstverteidigung liefern.“

Er präzisierte: „Wenn Russland weiterhin Forderungen nach einem Waffenstillstand ignoriert, könnten wir diesem Land zusätzliche wirtschaftliche Kosten auferlegen.“

Das Weiße Haus hatte zuvor in einer Erklärung mitgeteilt, dass die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine andauern und Präsident Trump den vorgelegten Friedensplan unterstütze.