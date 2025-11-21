Die Wut Riads über Netanjahus ungezügelte und destabilisierende Politik in der Region

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Website des saudischen Außenministeriums reagierte Riad auf die destabilisierenden Maßnahmen des zionistischen Regimes in der Region, insbesondere auf den Besuch des Premierministers des zionistischen Regimes, Benjamin Netanjahu, in Begleitung des Kriegsministers Israel Katz und einiger anderer Begleiter im Süden Syriens, sowie auf die Angriffe auf Gaza und die Verletzung des Waffenstillstandsabkommens.

Das saudische Außenministerium veröffentlichte eine Erklärung, in der es die Verletzung der Souveränität Syriens sowie die Angriffe auf den Gazastreifen scharf verurteilte.

In der Erklärung heißt es: „Wir verurteilen den vorsätzlichen Übergriff des Premierministers des besetzenden Regimes Israel und seiner Beamten auf das Grenzgebiet im Süden Syriens, der eine eklatante Verletzung der Souveränität dieses Landes darstellt.“

Weiterhin wird in der Erklärung betont: „Der aggressive Angriff des Besatzungsregimes auf die Städte Gaza und Khan Yunis wird ebenfalls verurteilt.“

Das saudische Außenministerium erklärte: „Wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, ihrer Verantwortung nachzukommen, die Verletzung internationaler Gesetze und Verträge durch Israel, insbesondere des jüngsten Gaza-Abkommens, zu stoppen.“

In der Erklärung heißt es: „Saudi-Arabien betont die Wichtigkeit der Beendigung der Aggression Israels gegen die Souveränität und territoriale Integrität Syriens und der Einhaltung des Abkommens über die Einstellung der Feindseligkeiten von 1974, das die Sicherheit und Stabilität der Region gewährleistet und die Souveränität und territoriale Integrität Syriens garantiert.“