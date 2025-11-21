Die Gefahren der US-Resolution für die Verwaltung des Gazastreifens; Szenarien für den Widerstand

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera sind mit der Verabschiedung der US-Resolution zu Gaza im Sicherheitsrat die Befürchtungen hinsichtlich der Verletzung der Rechte der Palästinenser gewachsen. Internationale Regelungen für Gaza räumen der Entwaffnung des Widerstands durch eine internationale Übergangsverwaltung mit weitreichenden Befugnissen Priorität ein. Diese Regelungen verknüpfen auch den Abzug der Armee des zionistischen Regimes aus Gaza mit der Stabilisierung der Sicherheitslage in diesem Streifen; das bedeutet, dass die Besatzer weiterhin ein Sicherheitsakteur auf der palästinensischen Bühne sein werden. Diese Situation wirft mehrere Fragen darüber auf, wie der Widerstand mit den Folgen dieser Resolution in der kommenden Phase umgehen wird.

Die Gefahren der US-Resolution für Gaza

Trotz der Behauptungen, dass die US-Resolution eine Festigung des Waffenstillstandsabkommens und eine Reduzierung der Beschränkungen für die Einfuhr humanitärer Hilfe nach Gaza fordere, ist Wissam Afifa, ein arabischer Schriftsteller und politischer Analyst, der Ansicht, dass diese Resolution ernsthafte Gefahren mit sich bringt, darunter:

Die Internationalisierung des Gazastreifens auf lange Jahre und die Fortsetzung der Verwaltung dieses Streifens unter der Aufsicht der sogenannten „Friedensrates“, der im Plan des US-Präsidenten Donald Trump enthalten war.

Die Zerstörung der palästinensischen Macht durch die Entwaffnung des Widerstands.

Die Rückkehr der Palästinensischen Autonomiebehörde in den Gazastreifen unter externen Bedingungen, was bedeutet, dass der Prozess der Gründung eines palästinensischen Staates oder der Gewährleistung der palästinensischen Souveränität ohne einen klaren Zeitplan verzögert wird.

Obwohl die US-Resolution die offene politische Unterstützung von acht arabischen und islamischen Ländern genießt, die diese Resolution als einen Weg zur Gründung eines palästinensischen Staates ansehen, schafft die Unterstützung einer solchen Resolution durch arabische Länder in Wirklichkeit eine moralische und politische Legitimität für die Zerstörung der Rechte der Palästinenser.

Palästinensische Gruppen und nationale Kräfte warnten vor den Gefahren der genannten Resolution und sahen darin einen Versuch, das internationale Protektorat über den Gazastreifen zu verhängen und eine voreingenommene Sichtweise im Interesse der Zionisten zu verabschieden. Diese Gruppen erklärten auch, dass jede Diskussion über die Waffen des Widerstands im Rahmen eines internen politischen Prozesses erfolgen muss, der die Beendigung der Besatzung, die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates und die Verwirklichung des palästinensischen Selbstbestimmungsrechts gewährleistet.