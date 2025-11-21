Besuch des stellvertretenden Premierministers des Libanon in Damaskus und Treffen mit Dschulani

Laut der Nachrichtenagentur Abna traf „Tarek Matri“, der stellvertretende Premierminister des Libanon, bei einem offiziellen Besuch in Damaskus mit dem selbsternannten Präsidenten Syriens, Abu Mohammad Dschulani, zusammen.

Nach Angaben der Libanesischen Nationalen Nachrichtenagentur (NNA) führte der stellvertretende Premierminister des Landes während dieses Besuchs eine Reihe von Treffen mit Beamten des Dschulani-Regimes, darunter dem syrischen Außenminister „Asaad al-Shaibani“ und dem Justizminister „Muzahir al-Uwais“, durch. Bei diesen Treffen wurden gemeinsame Dossiers, einschließlich der Themen Inhaftierte, Vermisste und Grenzen, erörtert.

Bei diesen Treffen wurde auch die Bedeutung der weiteren Koordination und Entwicklung der Beziehungen in den Bereichen Politik, Sicherheit, Justiz und Wirtschaft betont.

Die Libanesische Nationale Nachrichtenagentur berichtete, dass „dieser Besuch im Rahmen des gemeinsamen Interesses der beiden Länder an der Stärkung des Dialogs und der Kommunikation sowie der Bekräftigung des Willens beider Seiten stattfand, die bilateralen Beziehungen auf ein besseres Niveau zu heben.“