USA: Abkommen über nukleare Zusammenarbeit und F-35-Verkauf an Saudi-Arabien abgeschlossen

Laut der Nachrichtenagentur Abna gab das Weiße Haus in einer Erklärung zu den Ergebnissen des Treffens zwischen Trump und bin Salman in Washington bekannt: „Eine Reihe wichtiger Abkommen wurde abgeschlossen, die die strategische Partnerschaft zwischen den USA und Saudi-Arabien vertiefen, die Möglichkeiten für hochbezahlte amerikanische Arbeitsplätze erweitern, lebenswichtige Lieferketten und die regionale Stabilität stärken und die amerikanische Sicherheit, Industrien und Mitarbeiter priorisieren.“

Die Erklärung fügte hinzu: „Zu den wichtigsten Errungenschaften gehören das Abkommen über die zivile nukleare Zusammenarbeit, die Förderung der Zusammenarbeit im Bereich kritischer Mineralien und eine Absichtserklärung im Bereich der künstlichen Intelligenz. All dies unterstreicht das Engagement der USA, Verträge abzuschließen, die dem amerikanischen Volk direkt zugutekommen.“

Das Weiße Haus erklärte in seiner Stellungnahme: „Die USA und Saudi-Arabien unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung über den Abschluss der Verhandlungen über die Zusammenarbeit im Bereich der zivilen Kernenergie. Diese Erklärung schafft eine rechtliche Grundlage für eine jahrzehntelange und milliardenschwere Partnerschaft mit Saudi-Arabien im Bereich der Kernenergie.“

Das Weiße Haus fuhr in seiner Erklärung fort: „Trump und bin Salman unterzeichneten das Strategische Verteidigungsabkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien (SDA), ein historisches Abkommen, das unsere über 80-jährige Verteidigungspartnerschaft und die Abschreckung im Nahen Osten stärkt.“

Die Erklärung fügte hinzu: „Trump genehmigte ein großes Verteidigungspaket, das die Lieferung von F-35-Kampfjets (an Saudi-Arabien) beinhaltet. Trump erzielte auch eine Einigung, wonach Saudi-Arabien etwa 300 amerikanische Panzer kaufen wird.“