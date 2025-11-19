Jemen: US-Resolution ist eine Legitimierung der ausländischen Vormundschaft über das palästinensische Volk

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Masirah erklärte das jemenitische Außenministerium in einer Stellungnahme, dass die jüngste Resolution des UN-Sicherheitsrats zu Gaza eine ausländische Vormundschaft über das palästinensische Volk legitimiert.

In der Erklärung heißt es: „Diese Resolution ignoriert die unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes, einschließlich ihres Rechts auf Beendigung der Besatzung, auf Selbstbestimmung und auf die Gründung eines palästinensischen Staates.“

Das jemenitische Außenministerium fügte hinzu: „Die USA versuchen durch diese Resolution, Ziele zu erreichen, die das zionistische Regime durch Völkermord nicht erreichen konnte.“

Die Erklärung fährt fort: „Jeder Plan oder jedes Projekt, das die Rechte des palästinensischen Volkes ignoriert oder versucht, sie zu umgehen, ist zum Scheitern verurteilt.“

Das Ministerium betonte, dass die Resolution des Sicherheitsrats erneut die anhaltende Unfähigkeit des Rates gezeigt habe, die Aggression und die aufgezwungene Blockade gegen Gaza zu beenden.

Die Sitzung des UN-Sicherheitsrats über den von Trump vorgeschlagenen Plan zur Lage im Gazastreifen fand am Montagabend New Yorker Zeit (Dienstagmorgen Teheraner Zeit) statt.

Dreizehn Mitglieder des Sicherheitsrats stimmten für den US-Resolutionsentwurf zu Gaza, während die Vertreter Russlands und Chinas sich der Stimme enthielten.