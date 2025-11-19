Palästinensischer Widerstand: Die Bombardierung des Libanon ist ein schwerer Schlag für die Befürworter des Friedens mit Israel

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die palästinensische Nachrichtenagentur Shihab veröffentlichten die palästinensischen Widerstandskomitees eine Erklärung als Reaktion auf das Massaker im Lager Ain al-Hilweh.

In der Erklärung heißt es: „Wir verurteilen das schreckliche Massaker an Palästinensern, das vom zionistischen Feind im Lager Ain al-Hilweh verübt wurde, aufs Schärfste.“

Die palästinensischen Widerstandskomitees fügten hinzu: „Dieses neue Massaker enthüllt einmal mehr das wahre Gesicht des zionistischen Regimes, das auf Massenmord und Völkermord basiert. Wir betrachten den Angriff auf das Lager Ain al-Hilweh als einen schweren Schlag für alle, die auf Normalisierung, Koexistenz und Friedensabkommen mit den Besatzern gesetzt haben.“

Der zionistische Feind griff Stunden zuvor das Lager „Ain al-Hilweh“ in der Stadt Saida im Süden Libanons mit einer Drohne an, wobei 13 Menschen getötet und mehrere verletzt wurden.

Das zionistische Regime hat in den letzten Tagen wiederholt den Waffenstillstand verletzt und verschiedene Gebiete des Libanon angegriffen.