Trump behauptet: Die Gaza-Resolution trägt zum Weltfrieden bei!

Laut der Nachrichtenagentur Abna schrieb US-Präsident Donald Trump in einer Nachricht im sozialen Netzwerk Truth Social: „Ich gratuliere den Menschen der Welt zur erstaunlichen Abstimmung des UN-Sicherheitsrates, ich gratuliere der Friedensdelegation.“

Trump sagte, die Verabschiedung der Gaza-Resolution im UN-Sicherheitsrat werde zu mehr Frieden auf der ganzen Welt führen.

Er würdigte die Vereinten Nationen, die 15 Mitgliedstaaten des Sicherheitsrates und die Unterstützer dieses Plans unter den islamischen und arabischen Ländern, darunter Katar, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Indonesien, die Türkei und Jordanien, und fügte hinzu: „Weitere spannende Neuigkeiten über die Mitglieder der Delegation und andere Fragen im Zusammenhang mit dieser Resolution werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.“

Die Sitzung des UN-Sicherheitsrates fand am Montagabend New Yorker Zeit (Dienstag früh Teheraner Zeit) über die Entwürfe von zwei vorgeschlagenen Resolutionen der USA und Russlands zum Gazastreifen statt, und die Resolution der Vereinigten Staaten zu Gaza wurde mit 13 Stimmen angenommen.

13 Mitglieder des Sicherheitsrates stimmten für den Resolutionsentwurf der USA zu Gaza, während die Vertreter Russlands und Chinas sich enthielten. Diese Resolution schafft die notwendige rechtliche Grundlage für die Einrichtung einer Friedensdelegation und einer internationalen Feuerpause-Stabilisierungstruppe in Gaza.