Laut der Nachrichtenagentur Abna sagte Donald Trump vor Reportern: „Ich werde alles tun, um den Drogenfluss zu stoppen. Am Wochenende habe ich mir Mexiko-Stadt angesehen; ich sah dort viele Probleme. Ich habe mit mexikanischen Beamten gesprochen, und sie kennen meine Position. Ich bin nicht zufrieden mit Mexiko.“

In den letzten Monaten haben die USA ihre militärische Präsenz in der Karibik und an der Grenze zu Venezuela unter dem Vorwand der Bekämpfung von Drogenhändlern verstärkt.

Washington greift unter dem Vorwand der Bekämpfung von Drogenhändlern Schiffe an den Grenzen Venezuelas an. Das Weiße Haus hat keine Details zu der Behauptung geliefert, dass die Personen, die bei mehr als 20 Angriffen in der Karibik und im Ostpazifik angegriffen wurden, tatsächlich Schmuggler waren. Experten sagen, dass selbst wenn die Ziele Schmuggler wären, solche Angriffe als „außergerichtliche Hinrichtungen“ gelten.