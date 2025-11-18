Laut der Nachrichtenagentur Abna erklärte der ungarische Premierminister Viktor Orbán auf einer Pressekonferenz, dass die Äußerungen einiger europäischer Politiker über die Notwendigkeit der Vorbereitung auf einen Krieg bis 2030 zeigten, dass Brüssel offen militärische Pläne schmiede.

Er sagte: „In der europäischen Politik sind harsche Ausdrücke wie ‚Kriegswirtschaft‘ oder ‚Wir müssen bis 2030 kriegsbereit sein‘ zu hören. Diese Sichtweise hat ernste Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik, und Brüssel entwirft offen einen Kriegsplan.“

Unter Hinweis auf die jüngsten Äußerungen des deutschen Verteidigungsministers Boris Pistorius über die Möglichkeit eines Kriegsbeginns zwischen der NATO und Russland vor 2029 sagte Orbán: „Europäische Amtsträger sprechen offiziell über Krieg.“

Die rechte Regierung Ungarns unterhält enge Beziehungen zu Russland und den USA und versucht, die Europäer von einem Ende des Krieges in der Ukraine zu überzeugen.