Die neue „Flottille der Standhaftigkeit“ (Samoud) ist unterwegs; Landkonvoi nimmt Kurs auf Gaza

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna, während die Angriffe zionistischer Militärs auf die Insassen der Schiffe der Samoud-Flottille in internationalen Gewässern noch immer im Gedächtnis der Öffentlichkeit sind, bereiten sich tunesische Aktivisten darauf vor, eine neue Flottille in Richtung des Gazastreifens zu starten.

In diesem Zusammenhang wird berichtet, dass eine neue Flottille in den kommenden Monaten auf andere Weise in den Gazastreifen aufbrechen wird. Diese Flottille wird in Bezug auf die Anzahl der teilnehmenden Schiffe größer sein als die vorherige.

Es wird auch gesagt, dass Tunesien diesmal nicht der Sammelpunkt für die Schiffe dieser Flottille sein wird; die Schiffe werden nur die Hoheitsgewässer Tunesiens durchqueren, und andere Länder wie Algerien sollen zum Sammelpunkt für pro-palästinensische Aktivisten werden.

Auch Mauretanien wurde als ein Land genannt, das sich an diesem Prozess beteiligen könnte. Auch die Häfen Libyens, insbesondere Tripolis oder Misrata, sowie Ägypten könnten in diesem Programm genutzt werden. Tunesische Aktivisten gaben bekannt, dass Dutzende von Ländern an dieser Initiative teilnehmen werden, da der Gazastreifen trotz der Umsetzung des Waffenstillstands weiterhin unter Blockade steht.

Es wird auch berichtet, dass ein Landkonvoi mit humanitärer Hilfe von Mauretanien aus starten und nach der Durchquerung Libyens und Ägyptens den Grenzübergang Rafah erreichen wird.