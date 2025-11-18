Gouverneur (der Verwaltung) von Dschulani: Militäroperation in Suweida steht nicht auf der Tagesordnung

Laut der Nachrichtenagentur Abna erklärte „Mustafa al-Bakkour“, der Gouverneur von Suweida, dass die Sicherheitskräfte der syrischen Übergangsregierung die Einhaltung des Waffenstillstands in der Provinz Suweida überwachen und keine Pläne für die Durchführung einer Militäroperation in diesem Gebiet haben.

Der Gouverneur von Suweida machte auch die drusischen lokalen Verteidigungskräfte für die Eskalation der Konflikte verantwortlich; Kräfte, die seiner Aussage nach unter dem Einfluss von „Scheich Hikmat al-Hidschri“, einem drusischen Geistlichen, stehen. Al-Hidschri fordert engere Beziehungen zum zionistischen Regime.

In den letzten drei Tagen dauerten die Zusammenstöße zwischen drusischen Kräften und arabischen Stämmen im Süden und Westen der Stadt Suweida an. Die Drusen beschossen die Stellungen der Dschulani-Kräfte an der Kontaktlinie in der Region Al-Madschla.