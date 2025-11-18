  1. Home
Zionistischer Minister: Wir haben eine Zelle für Mahmud Abbas vorbereitet

18 November 2025 - 11:33
Trotz der Unterwürfigkeit der Palästinensischen Autonomiebehörde gegenüber dem zionistischen Regime forderte Itamar Ben-Gvir die Ermordung hochrangiger Beamter dieser Behörde.

Laut der Nachrichtenagentur Abna sagte Itamar Ben-Gvir, der Minister für Nationale Sicherheit des zionistischen Regimes, in einer Ansprache an Netanjahu: „Sie müssen erklären, dass Mahmud Abbas (Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde) keine Immunität genießt.“

Er fügte hinzu: „Wenn sie Schritte zur internationalen Anerkennung des Staates Palästina unternehmen und wenn die Vereinten Nationen dies tun, muss Netanjahu die Ermordung hochrangiger Beamter der Autonomiebehörde anordnen.“

Ben-Gvir sagte: „Mahmud Abbas muss ebenfalls festgenommen werden. Wir haben eine Zelle für ihn im Ktzi'ot-Gefängnis vorbereitet.“

Dies geschieht, obwohl die Palästinensische Autonomiebehörde als Marionette des zionistischen Regimes im Westjordanland gilt und uneingeschränkte Sicherheits- und Geheimdienstkooperation mit Tel Aviv pflegt.

