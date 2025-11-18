Das jordanische Parlament macht den Militärdienst als Reaktion auf die Bedrohungen Israels obligatorisch

Laut der Nachrichtenagentur Abna hat das jordanische Parlament den von der Regierung des Landes vorgelegten Gesetzentwurf zur Wiedereinführung des obligatorischen Militärdienstes für jordanische Bürger angenommen.

Die Verabschiedung dieses Gesetzes erfolgte während der gestrigen Sitzung des jordanischen Parlaments in Anwesenheit von Premierminister Jafar Hassan und Mitgliedern des Kabinetts. Die notwendigen Schritte zur Umsetzung dieses Gesetzes sollen ab dem kommenden Februar beginnen.

Amin Mashaqbeh, ehemaliger jordanischer Minister und politischer Experte des Landes, betonte, dass die obligatorische Einführung des Militärdienstes in Jordanien angesichts der bestehenden Sicherheitsbedrohungen, insbesondere der Begehrlichkeiten des zionistischen Regimes, ein notwendiger Schritt sei.

Er fügte hinzu, dass die Umsetzung dieses Gesetzes im Jahr 1991 ausgesetzt wurde, aber die Ausweitung der Bedrohungen des zionistischen Regimes gegen die Region, insbesondere die Erweiterung der Siedlungen, zu dessen Überprüfung geführt habe.