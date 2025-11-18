Baghaei spricht den Familien indischer Opfer in Saudi-Arabien sein Beileid aus

Nach Angaben der Internationalen Nachrichtenagentur Ahlul Bayt (Abna) drückte Ismail Baghaei, der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, als Reaktion auf den tödlichen Busunfall indischer Umrah-Pilger in Saudi-Arabien den Familien der Verstorbenen sein Beileid aus und bezeichnete das Unglück als traurig und schmerzhaft.

Er fügte hinzu: „Der Unfall ereignete sich auf der Straße, die in die Stadt Medina führt, und führte zum Tod einer Reihe indischer Pilger aus der Stadt Hyderabad.“ Baghaei sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus, drückte das Mitgefühl der Regierung und des Volkes Iran mit der indischen Gemeinschaft aus und betonte die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit zur Gewährleistung der Sicherheit des Pilgertransports.

Baghaei fuhr fort: „Das iranische Außenministerium erbat Gottes Gnade und Vergebung für die Verstorbenen und die vollständige Genesung von Gott dem Allmächtigen für die Verletzten des Unglücks.“ Der Sprecher des diplomatischen Apparats wünschte den Hinterbliebenen Frieden und betonte, dass solche Ereignisse die Notwendigkeit der Synergie zwischen den Regierungen zur Gewährleistung der Sicherheit der Pilger noch deutlicher machen.

Dieses Kondolenzschreiben wurde zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, als erste Berichte vom Unfallort darauf hindeuteten, dass der Bus mit Umrah-Pilgern in der Nähe der Stadt Medina auf dem Pilgerweg verunglückt war. Regionale Quellen gaben an, dass saudi-arabische Rettungskräfte und Gesundheitspersonal von Medina sofort vor Ort waren und die Verletzten ins Krankenhaus brachten.