Abstimmung über die Resolutionsentwürfe der USA und Russlands zu Gaza im Sicherheitsrat

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA, zitiert von Al Jazeera, wird der UN-Sicherheitsrat heute, Montag, über den Resolutionsentwurf der USA abstimmen, der den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen unterstützt, insbesondere im Hinblick auf die Stationierung einer internationalen Truppe in diesem Küstenstreifen. Washington hat gewarnt, dass ein Scheitern der Verabschiedung dieses Resolutionsentwurfs zur Wiederaufnahme des Krieges im Gazastreifen führen könnte.

Der Text des Resolutionsentwurfs – der im Rahmen der Verhandlungen innerhalb des Sicherheitsrats mehrmals überarbeitet wurde – befürwortet einen Plan, der am 10. Oktober letzten Jahres einen Waffenstillstand zwischen dem zionistischen Regime und der Palästinensischen Islamischen Widerstandsbewegung (Hamas) ermöglichte.

Die Abstimmung im UN-Sicherheitsrat soll heute um 17:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr GMT; 1:30 Uhr Dienstagmorgen Teheraner Zeit) stattfinden.

Die jüngste Version des von den USA vorgeschlagenen Resolutionsentwurfs sieht die Schaffung einer „internationalen Stabilisierungstruppe“ vor, die mit Israel, Ägypten und der neu ausgebildeten palästinensischen Polizei zusammenarbeiten würde, um die Grenzsicherung zu unterstützen und den Gazastreifen zu entwaffnen. Die „internationale Stabilisierungstruppe“ würde sich auch mit der dauerhaften Entwaffnung informeller bewaffneter Gruppen, dem Schutz von Zivilisten und der Einrichtung humanitärer Korridore befassen.

Der Resolutionsentwurf sieht ferner die Schaffung eines „Friedensrates“ vor, einer Übergangsregierung für Gaza, die theoretisch von Trump geleitet würde und deren Mandat bis Ende 2027 andauern würde.

Im Gegensatz zu früheren Entwürfen erwähnt diese Resolution die Möglichkeit der künftigen Gründung eines palästinensischen Staates. In dem Entwurf heißt es, dass, sobald die Palästinensische Autonomiebehörde die notwendigen Reformen umgesetzt und mit dem Wiederaufbau Gazas begonnen hat, „die Bedingungen für die Palästinenser zur Bestimmung ihres eigenen Schicksals und zur Gründung eines palästinensischen Staates schließlich geschaffen werden könnten.“

Dieser Absatz stößt auf starke Ablehnung in Israel. Benjamin Netanjahu, Premierminister des Besatzungsregimes, sagte gestern, Sonntag, in der Kabinettssitzung: „Unsere Ablehnung der Gründung eines palästinensischen Staates in jeglichem Gebiet hat sich nicht geändert.“

Laut der Nachrichtenagentur AFP erwarten einige Diplomaten trotz der Kritik Russlands und der Vorbehalte einiger anderer Mitgliedstaaten, dass der amerikanische Resolutionsentwurf angenommen wird.

Russlands vorgeschlagene Resolution zu Gaza

Auch Russland, das über ein Vetorecht im Sicherheitsrat verfügt, hat einen Resolutionsentwurf an die Ratsmitglieder verteilt, mit der Begründung, dass der amerikanische Text die Gründung eines palästinensischen Staates nicht ausreichend unterstütze, um in der Sitzung am Dienstagmorgen darüber abzustimmen. Der russische Resolutionsentwurf fordert den Sicherheitsrat auf, „seine entschlossene Verpflichtung zur Vision der Zwei-Staaten-Lösung“ auszudrücken. Die von Russland vorgeschlagene Resolution sieht derzeit weder die Schaffung eines Friedensrates noch die Stationierung einer internationalen Truppe in Gaza vor, bittet jedoch UN-Generalsekretär António Guterres, „Optionen“ in dieser Hinsicht vorzulegen.