Wall Street Journal: Die Popularität der Hamas im Gazastreifen ist nach dem Waffenstillstand gestiegen

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA verwies die amerikanische Zeitung Wall Street Journal auf die gestiegene Popularität der Hamas-Bewegung unter den Palästinensern in Gaza seit dem Waffenstillstand und schrieb, dass dies eine Herausforderung für den Plan des US-Präsidenten Donald Trump sei, einen Waffenstillstand in Gaza durch die Entwaffnung dieser Bewegung herbeizuführen.

Laut der Zeitung traten Hamas-Kämpfer im vergangenen Monat, als sich der Waffenstillstand festigte und sich die israelischen Streitkräfte zurückzogen, wieder als Polizei- und innere Sicherheitskräfte auf den Straßen in Erscheinung, patrouillierten und gingen gegen Kriminelle vor.

Hazem Surour, ein Geschäftsmann aus Gaza-Stadt, sagte, dass niemand außer der Hamas den Sicherheitszusammenbruch, Diebstahl und Gesetzlosigkeit stoppen könne und die Menschen sie deshalb unterstützten.

Dem Bericht des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten zufolge wurden vor dem Waffenstillstand über 80 % der von den Vereinten Nationen und ihren Partnerorganisationen bereitgestellten humanitären Hilfslieferungen von bewaffneten Banden in Gaza beschlagnahmt.

Im vergangenen Monat sank die Diebstahlrate jedoch auf etwa die Hälfte der Lieferungen, was auf den erhöhten Hilfsfluss und die Verhinderung von Kriminalität durch die blau uniformierte Hamas-Polizei zurückzuführen war.

Die Zeitung ist der Ansicht, dass die sinkende Kriminalitätsrate und die anhaltende Unterstützung für den bewaffneten Widerstand gegen das zionistische Regime es der Hamas ermöglicht haben, ihr Image wiederherzustellen und eine bessere Kontrolle über den Gazastreifen auszuüben, so dass viele Palästinenser und Analysten in verschiedenen Regionen des Gazastreifens der bewaffneten Gruppe laut Umfragen pragmatischer gegenüberstehen.

In einer Umfrage, die letzten Monat vom Palästinensischen Zentrum für Politik- und Umfrageforschung veröffentlicht wurde, äußerten 51 % der befragten Einwohner Gazas eine positive Meinung über die Leistung der Hamas-Bewegung während des Krieges, was einen Anstieg gegenüber früheren Perioden darstellt.

Das Wall Street Journal fügte hinzu, dass die zunehmende Unterstützung der Palästinenser für die Hamas die Bemühungen zur Überführung des Trump-Plans in die zweite Phase erschweren könnte.

Dem Bericht zufolge lehnte die Mehrheit der an der Umfrage teilnehmenden Palästinenser die Forderung des Trump-Plans nach Entwaffnung der Hamas ab. Die Mehrheit der Umfrageteilnehmer ist auch gegen die Entsendung einer internationalen Truppe, die für die Entwaffnung der Bewegung zuständig ist.