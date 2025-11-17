Hamas: Das faschistische zionistische Regime trägt die volle Verantwortung für die Verletzung der Waffenruhe in Gaza

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA, zitiert von Al Jazeera, forderte die Palästinensische Islamische Widerstandsbewegung (Hamas) in einer Erklärung die Garantiestaaten des Abkommens auf, die Besatzer unter Druck zu setzen, das humanitäre Protokoll vollständig umzusetzen und die Grenzübergänge wieder zu öffnen, während das zionistische Regime die Bestimmungen des Waffenstillstandsabkommens im Gazastreifen weiterhin nicht einhält.

In der Erklärung der Hamas-Bewegung heißt es: „Die zunehmende humanitäre Katastrophe im Gazastreifen macht sofortiges Handeln erforderlich, um Zivilisten zu retten und Hilfsgüter und Unterkünfte zu liefern.“

Die Hamas-Bewegung betonte: „Wir halten das faschistische zionistische Besatzungsregime in vollem Umfang für die anhaltende Verletzung des Abkommens zur Beendigung des Krieges in Gaza verantwortlich.“

Diese Position der Hamas erfolgt, während das zionistische Regime weiterhin die Waffenruhe im Gazastreifen verletzt. Der Nasser-Medizinische Komplex in Khan Younis gab heute bekannt, dass ein palästinensischer Mann und seine Tochter bei einem Artillerieangriff des Besatzungsregimes jenseits der gelben Linie im Gebiet Bani Suheila im Osten von Khan Younis verletzt wurden.

Eine Quelle im Al-Ma'amadani-Krankenhaus in Gaza berichtete, dass ein palästinensischer Junge durch Schüsse von Militanten des zionistischen Regimes im Viertel Al-Shujaiya im Osten von Gaza-Stadt den Märtyrertod erlitten hat.

Außerdem bestätigten palästinensische medizinische Quellen, dass ein Palästinenser bei einem Drohnenangriff des Besatzungsregimes im Gebiet Al-Atatrah im Norden des Gazastreifens den Märtyrertod erlitten hat.

Auch das Welternährungsprogramm warnte, dass Familien im gesamten Gazastreifen zwei Jahre nach dem Krieg immer noch dringend Lebensmittel benötigen.

Die britische Zeitung The Guardian gab unter Berufung auf Quellen des zionistischen Regimes zu, dass die Mehrheit der palästinensischen Gefangenen aus dem Gazastreifen, die in Gefangenschaft starben, Zivilisten waren.