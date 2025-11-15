Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die amerikanische Website Axios kündigte Donald Trump in einer Nachricht auf dem sozialen Netzwerk Truth Social an, dass er das Justizministerium anweisen werde, die Verbindungen von Jeffrey Epstein (dem berüchtigten Milliardär und Anführer einer Bande von Mädchenhändlern) zu Bill Clinton und mehreren anderen Persönlichkeiten zu untersuchen.

In seiner Nachricht erklärte Trump, dass die Demokraten den Epstein-Fall nutzen, um die öffentliche Meinung von den politischen Misserfolgen der Demokratischen Partei in verschiedenen Fragen, einschließlich der Schließung der Bundesregierung, abzulenken.

Er sagte, er werde den Generalstaatsanwalt und das Justizministerium zusammen mit dem FBI bitten, die Beziehungen Epsteins zu Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman und der JPMorgan Chase Bank zu untersuchen.

Diese Äußerungen Trumps erfolgten, nachdem Demokraten im US-Repräsentantenhaus E-Mails veröffentlicht hatten, die angeblich zeigen, dass Trump von Epsteins sexuellem Missbrauch minderjähriger Mädchen wusste.