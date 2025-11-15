Maduro: Das Volk der Vereinigten Staaten soll eine Katastrophe verhindern

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al Mayadeen sagte Nicolás Maduro, Präsident Venezuelas: „Das Volk der Vereinigten Staaten muss in diesem Moment eine wichtige Rolle spielen, um ein Ereignis zu verhindern, das sich seiner Meinung nach zu einer Katastrophe für den gesamten amerikanischen Kontinent entwickeln könnte.“

Er erklärte: „Frieden und internationales Recht werden in Venezuela siegen, und die venezolanische Nation wird in der Lage sein, Stabilität und ihr Existenzrecht mit voller Souveränität zu erlangen.“

In einem anderen Teil seiner Rede fragte Maduro: „Suchen sie nach 'einer weiteren Gaza' in Südamerika?“

An das amerikanische Volk gewandt, sagte er: „Die Menschheit leidet bereits genug unter dem Schmerz, der durch den 'Völkermord in Gaza' verursacht wird.“