Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die amerikanische Publikation Politico berichtete eine informierte Quelle im Weißen Haus von der Unterzeichnung neuer Handelsabkommen mit vier Ländern Mittel- und Südamerikas, was zu einer Senkung der Importzölle für bestimmte Waren wie Kaffee, Bananen und Rindfleisch führen könnte.

Nach Angaben dieses hochrangigen Beamten der Trump-Administration werden die Abkommen mit diesen vier Ländern innerhalb der nächsten zwei Wochen finalisiert, und es besteht die Möglichkeit, bis Ende des Jahres weitere Abkommen zu erzielen.

Die Trump-Administration plant, neue Handelsabkommen mit Argentinien, Guatemala, El Salvador und Ecuador zu unterzeichnen, wonach die Importzölle für bestimmte Waren, darunter argentinisches Rindfleisch, Kaffee und Bananen, gesenkt werden.

Gemäß der Vereinbarung mit Argentinien wird Rindfleisch vom 10-prozentigen Zoll befreit, die Exportquote für Fleisch bleibt jedoch unverändert.

Die allgemeinen Zölle auf Waren haben sich nicht geändert; andere Waren aus Argentinien, Guatemala und El Salvador unterliegen weiterhin einem Zoll von 10 Prozent, und Produkte aus Ecuador einem Zoll von 15 Prozent.

Trumps Wirtschaftsberater erklärten, dass die Zollsenkungen Teil der Bemühungen der Regierung seien, die Preise zu senken, und dass die Preise für Waren wie Kaffee und Bananen möglicherweise sinken werden.