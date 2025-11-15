Unterstützung arabischer und islamischer Staaten für den Resolutionsentwurf zur Waffenruhe in Gaza

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Nachrichtensender Al Sharq gaben Saudi-Arabien, Ägypten, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Indonesien, Pakistan, Jordanien und die Türkei in einer gemeinsamen Erklärung bekannt, dass sie den überarbeiteten Resolutionsentwurf der USA im Sicherheitsrat bezüglich Gaza unterstützen.

Am Ende dieser Erklärung äußerten diese arabischen und islamischen Länder die Hoffnung, dass diese Resolution so bald wie möglich angenommen wird.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Vertretung der USA bei den Vereinten Nationen ihren Resolutionsentwurf über eine Friedensmission und die Bildung einer internationalen Stabilisierungstruppe in Gaza am Mittwochabend den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates vorgelegt hat.

Der Entwurf dieser Resolution fordert die Wiederaufnahme der humanitären Hilfe für Gaza in Abstimmung mit den Vereinten Nationen und schlägt vor, die Einrichtung einer internationalen Truppe zur Friedensschaffung im Gazastreifen unter einem einzigen Kommando zu genehmigen.

Gemäß dieser vorgeschlagenen Resolution wird diese internationale Truppe mit Ägypten und dem zionistischen Regime zusammenarbeiten, um die Entwaffnung zu gewährleisten und Zivilisten zu schützen.

Ein weiterer in dem Resolutionsentwurf erwähnter Punkt ist die Genehmigung für den Friedensrat (Peace Council), provisorische Exekutivkomitees zur Verwaltung der zivilen Führung in Gaza einzurichten, zusätzlich zur Aufforderung an die Internationale Bank und die die Ernährung unterstützenden Parteien, einen Fonds zur Unterstützung des Wiederaufbaus von Gaza einzurichten.

Diese vorgeschlagene Resolution betont auch den Rückzug des Besatzungsregimes aus Gaza, der in mehreren Phasen und auf der Grundlage von Entwaffnungsstandards erfolgen soll, sowie die Präsenz von Sicherheitskräften rund um den Gazastreifen bis zur Neutralisierung aller Bedrohungen.

Andererseits erlaubt diese Resolution die Fortsetzung der Arbeit des Friedensrates in Gaza bis Ende 2027, vorbehaltlich weiterer Maßnahmen durch den Sicherheitsrat, und ruft Regierungen und Organisationen auf, bei der Auswahl der Mitglieder des Friedensrates Gaza und dessen Finanzierung zu helfen.

In einem anderen Abschnitt dieses vorgeschlagenen Entwurfs wird betont, dass der Friedensrat Gaza nach den Grundsätzen des Völkerrechts regieren wird, und es werden klarere Bedingungen für den Abzug der zionistischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen festgelegt.