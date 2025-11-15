Gewaltige Explosion erschüttert den Damaszener Stadtteil „Al-Mezzeh“

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia Al-Yaum (Russland Heute) berichteten lokale Quellen, dass in der Gegend von Al-Mezzeh in Damaskus laute Geräusche von gewaltigen Explosionen zu hören waren.

Einige Quellen vermuten, dass die Explosionen auf einen möglichen Drohnenangriff zurückzuführen sind.

Rettungsfahrzeuge sind am Ort zu hören, und Medienberichten zufolge ist eine etwa dreißigjährige Frau bei dem Vorfall ums Leben gekommen und mehrere weitere Personen wurden verletzt. Die Explosion ereignete sich in der Nähe der „Al-Rahman“-Moschee.

Die offizielle syrische Nachrichtenagentur gab ebenfalls bekannt, dass sich in Al-Mezzeh in Damaskus eine Explosion ereignet hat und die Behörden die Dimensionen dieses Vorfalls untersuchen.