Behauptung Großbritanniens über Kursänderung eines griechischen Tankers in Richtung Iran

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Associated Press behauptete das Zentrum für maritime Handelsoperationen (UKMTO) der britischen Marine, dass ein Öltanker, der die Straße von Hormus durchquerte, plötzlich seinen Kurs geändert und in die Hoheitsgewässer Irans eingefahren sei.

Das britische Meeressicherheitsunternehmen Ambrey behauptete ebenfalls, dass mehrere kleinere Schiffe den Tanker vor dieser Kursänderung abgefangen hätten.

Gemäß diesem angeblichen Bericht war das betreffende Schiff mit dem Namen „Talara“, unter der Flagge der Marshallinseln und vom Hafen Ajman in den VAE in Richtung Singapur unterwegs.

Associated Press behauptete, dass die Schiffsverfolgungsdaten zeigen, dass der Tanker ohne Erklärung seinen Kurs in Richtung iranischer Gewässer geändert hat. Die griechischen Eigner des Schiffes haben bisher nicht auf Anfragen nach Erklärungen reagiert.

Marinequellen berichteten, dass eine Drohne der US-Marine stundenlang über dem Gebiet geflogen sei, in dem sich der Tanker Talara befand.