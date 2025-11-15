Iravani: Teheran wird niemals Drohungen oder Zwang nachgeben

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna betonte Amir Saeid Iravani, der Botschafter und Ständige Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen: Der Iran wird niemals Drohungen oder Zwang nachgeben. Unsere Antwort ist nur auf Respekt, Rechtsstaatlichkeit und Gleichheit ausgerichtet, und militärische Aggression und Wirtschaftsterrorismus werden den Iran niemals zwingen, seine legitimen Rechte aufzugeben.

In seiner Rede auf der Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen am Freitag Ortszeit dankte er dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) für die Vorlage des jüngsten Berichts und sagte: „Solche Berichte müssen jedoch stets professionell, faktenbasiert und frei von jeglicher politischer Einflussnahme bleiben; denn die Glaubwürdigkeit der Agentur hängt vollständig von ihrer Unparteilichkeit ab.“

Der vollständige Text der Rede des Botschafters und Ständigen Vertreters der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen lautet wie folgt:

Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes

Herr Präsident,

Ich danke dem Generaldirektor für die Vorlage des Berichts. Solche Berichte müssen jedoch stets professionell, faktenbasiert und frei von jeglicher politischer Einflussnahme bleiben; denn die Glaubwürdigkeit der Agentur hängt vollständig von ihrer Unparteilichkeit ab.

Die Kernenergie ist für die Entwicklung und die Energiesicherheit, insbesondere in Entwicklungsländern, unerlässlich und unersetzlich. Die Übertragung von nuklearem Wissen und nuklearer Technologie, die durch Artikel IV des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV) und das Statut der IAEO garantiert wird, ist ein inhärentes und unveräußerliches Recht, keine Privileg. Das Sicherungssystem soll die friedliche Nutzung der Kernenergie erleichtern, nicht behindern. Jeder Versuch, Besorgnisse hinsichtlich der Nichtverbreitung auszunutzen, um Entwicklungsländern ihre legitimen Rechte zu entziehen, stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen den Wortlaut und den Geist des NVV dar.

Es ist zutiefst besorgniserregend, dass einige Länder, während sie systematisch den Zugang von Entwicklungsländern zu friedlicher Nukleartechnologie einschränken, gleichzeitig dem zionistischen Regime, das kein Mitglied des NVV ist und über ein geheimes Arsenal an Massenvernichtungswaffen verfügt, Waffen und militärische Hilfe leisten. Solche doppelten Standards untergraben zusammen mit illegalen einseitigen Zwangsmaßnahmen die Glaubwürdigkeit des Nichtverbreitungsregimes und die Mission der technischen Zusammenarbeit der Agentur erheblich.

Herr Präsident,

Die Welt wurde im Juni 2025 Zeuge eines zutiefst kriminellen und aggressiven Aktes. Das zionistische Regime startete nur wenige Stunden nach der Verabschiedung einer politisch motivierten Resolution durch den Gouverneursrat weitreichende und intensive Angriffe auf Irans Nuklearanlagen unter vollständigen IAEO-Sicherheitsvorkehrungen. Diese kriminellen Angriffe zielten auf iranische Wissenschaftler und ihre Familien ab, töteten oder verletzten Tausende von Menschen und verursachten enorme materielle Schäden.

Die Vereinigten Staaten, ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates und Verwahrer des NVV-Vertrags, schlossen sich dieser Aggression am 22. Juni an und griffen direkt die unter der Aufsicht der Agentur stehenden Einrichtungen an. Diese Handlungen stellten einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht, die Charta der Vereinten Nationen, das Statut der Agentur und die Resolution 487 (1981) des Sicherheitsrates dar; eine Resolution, die jeglichen Angriff auf Nuklearanlagen unter Sicherheitsvorkehrungen ausdrücklich verbietet. Dieser Angriff war nicht nur ein Angriff auf einen Mitgliedstaat; er war ein Angriff auf die Autorität der Vereinten Nationen, die Glaubwürdigkeit der Agentur und die Integrität des Sicherungssystems.

Obwohl die entsprechenden Resolutionen der Generalkonferenz ausdrücklich festlegen, dass jeder bewaffnete Angriff auf friedlich genutzte Nuklearanlagen oder die Androhung eines solchen Angriffs einen Verstoß gegen die Prinzipien der UN-Charta, des Völkerrechts und des Statuts der Agentur darstellt, und obwohl der Generaldirektor wiederholt betont hat, dass Nuklearanlagen aufgrund der schwerwiegenden Risiken für die Menschen, die Umwelt, die nukleare Sicherheit und Sicherung sowie den regionalen und internationalen Frieden und die Sicherheit unter keinen Umständen angegriffen werden dürfen, muss mit größtem Bedauern festgestellt werden, dass die illegalen Angriffe auf Irans friedliche Nuklearanlagen weder von der Agentur noch vom Sicherheitsrat, noch persönlich vom Generaldirektor verurteilt wurden. Bedauerlicherweise haben es sowohl der Präsident der Generalversammlung als auch der Generaldirektor der IAEO in ihren Erklärungen unter diesem Tagesordnungspunkt erneut unterlassen, diese illegalen Angriffe zu verurteilen.

Herr Präsident,

Die Islamische Republik Iran ist seit 1970 ein verantwortungsbewusstes und engagiertes Mitglied des NVV. Dennoch verzerren und stellen die drei europäischen Länder und die Vereinigten Staaten, indem sie die erfundenen Behauptungen des zionistischen Regimes wiederholen, die friedlichen nuklearen Aktivitäten Irans weiterhin falsch dar; während dieses Regime selbst als einziger Besitzer von Kernwaffen in der Region und als Haupthindernis für die Schaffung eines kernwaffenfreien Nahen Ostens seine Handlungen in völliger Straflosigkeit fortsetzt. Trotz Sabotageakten, Attentaten, illegalen Sanktionen und nun direkten Angriffen auf seine Nuklearanlagen unter Sicherheitsvorkehrungen hat der Iran niemals gegen das JCPOA, den NVV oder seine Sicherheitsverpflichtungen verstoßen und ist stets der Diplomatie treu geblieben.

Die jüngsten Berichte des Generaldirektors bestätigen auch, dass die Aussetzung der Inspektionen eine direkte Folge dieser bewaffneten Angriffe ist. Die Verantwortung für diese Situation liegt vollständig bei den Aggressoren, nicht beim Opfer [dieser Aggression]. Keines der bestehenden Sicherheitsabkommen deckt ab, wie das Engagement unter Bedingungen bewaffneter Aggression und anhaltender Bedrohungen aufrechterhalten werden soll. Daher ist die Schaffung eines neuen Rahmens zur Gewährleistung der Sicherheit von Personal und Nuklearanlagen unter solch außergewöhnlichen Umständen erforderlich.

Der Iran und die Agentur unterzeichneten am 9. September 2025 in Kairo in konstruktiver Atmosphäre ein Memorandum of Understanding mit dem Ziel, diese Herausforderungen anzugehen. Bedauerlicherweise wurde diese positive Entwicklung sofort durch die feindseligen Handlungen der Vereinigten Staaten und der drei europäischen Länder untergraben; Länder, die weiterhin jede diplomatische Initiative, einschließlich des ausgewogenen Vorschlags Chinas und Russlands im Sicherheitsrat, blockieren.

Die Aktivierung des sogenannten „Schnellschuss-Mechanismus“ durch die drei europäischen Länder ist ein illegaler, rücksichtsloser und darauf abzielender Schritt, die letzte diplomatische Brücke zu zerstören, und ist daher null und nichtig. Jene, die selbst gegen das JCPOA und die Resolution 2231 verstoßen haben, haben keine rechtliche Grundlage, sich auf seine Bestimmungen zu berufen. Die Resolution 2231 ist am 18. Oktober 2025 endgültig ausgelaufen, und alle damit verbundenen Beschränkungen sind beendet. Jeder Versuch, sie wiederzubeleben oder erneut durchzusetzen, ist ein illegaler Missbrauch von Verfahren und muss von dieser Versammlung und dem Generalsekretär entschieden zurückgewiesen werden.

Herr Präsident,

Der Iran wird niemals Drohungen oder Zwang nachgeben. Unsere Antwort ist nur auf Respekt, Rechtsstaatlichkeit und Gleichheit ausgerichtet. Militärische Aggression und Wirtschaftsterrorismus werden den Iran niemals zwingen, seine legitimen Rechte aufzugeben.