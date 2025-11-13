US-Außenminister äußert Besorgnis über Gewalt von Zionisten im Westjordanland

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den katarischen Sender Al Jazeera sagte US-Außenminister Marco Rubio als Reaktion auf die Gewalt der Zionisten im Westjordanland: „Wir sind besorgt über die sich ausweitenden Ereignisse im Westjordanland, die unsere Maßnahmen in Gaza überschatten und untergraben könnten.“

Bezüglich des Sudan betonte er zudem: „Die Waffenlieferungen an die Rapid Support Forces (RSF) im Sudan müssen gestoppt werden.“

Der US-Außenminister erklärte: „Die RSF halten sich nicht an ihre Verpflichtungen und die Waffenversorgung für sie muss verhindert werden.“

Er fügte hinzu: „Wir üben Druck auf die Länder aus, die die RSF unterstützen, damit sie die Waffenlieferungen an diese Kräfte einstellen.“

Rubio bemerkte: „Die Verstöße der RSF sind organisiert, und die Behauptungen, dass diese Handlungen von unorganisierten Elementen durchgeführt werden, sind falsch.“

Der US-Außenminister sagte auch: „Die RSF waren an der Begehung von Verbrechen gegen Zivilisten beteiligt, einschließlich der Vergewaltigung von Frauen.“

In einem anderen Teil seiner Rede ging Rubio auf Venezuela ein und behauptete: „Das Regime von Nicolás Maduro in Venezuela ist ein terroristisches und drogenverbundenes System, und Präsident Trump wird alle notwendigen Schritte unternehmen, um die Sicherheit Amerikas zu gewährleisten.“

Maduro antwortete Rubio daraufhin und erklärte: „Es sind Kampagnen im Gange, die versuchen, das Image Venezuelas und seiner Revolution zu zerstören, und das ist es, was der Imperialismus und die amerikanischen Geheimdienste [in der Vergangenheit] getan haben und [jetzt] tun.“