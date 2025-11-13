Durchführung eines Luftverteidigungsmanövers in Venezuela

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Euronews hat Venezuela ab Dienstag groß angelegte Militärübungen begonnen, um den Luftraum des Landes vor jeder möglichen externen Aggression zu schützen. An diesen Manövern nehmen die Armee, Volkskräfte und die Polizei teil.

Vladimir Padrino López, der venezolanische Verteidigungsminister, sagte während dieser Übungen in Caracas: „Unabhängig von der Art, Intensität oder Dimension der Bedrohung sind wir entschlossen, unser Heimatland zu verteidigen.“

Diese Militärmanöver finden zu einem Zeitpunkt statt, da die Spannungen zwischen Caracas und Washington in den letzten Wochen zugenommen haben. Die Trump-Regierung hat die Entsendung von Kriegsschiffen in die Nähe der venezolanischen Küste angeordnet und in den letzten Monaten mehrere Luftangriffe in der Karibik durchgeführt.

Berichten zufolge sind seit Beginn der US-Regierungsoperationen in der Karibik bei 19 Luftangriffen in der Region mindestens 75 Menschen getötet worden.